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ПОЛІТИКА

Українська армія піде у наступ, - прогноз РНБО на 2023 рік

06 січня 2023, 17:12
Українська армія піде у наступ, - прогноз РНБО на 2023 рік
Данілов
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує початок "наступальної війни" для України у 2023 році

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує початок "наступальної війни" для України у 2023 році.

За його словами, ЗСУ допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, системи ППо Patriot "і багато чого іншого – менш публічного й зовсім непублічного".

На думку Данілова, свою роль також  зіграє "ракетна і дронова програма України".

Секретар РНБО нагадав, як західна зброя в руках українців змінювала хід війни на їхню користь до цього.

Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги:

1. Січень 2022 року. Партизанська війна:

NLAW, Stinger, Javelin.

2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:

HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

3. 2023 рік. Наступальна війна:

БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.

4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.

P.S. Ракетна і дронова програма України…


РНБОвійнаЗСУарміяУкраїнанаступДанілов

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