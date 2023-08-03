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ПОЛІТИКА

Українська армія поки що відкинула американські методи ведення бойових дій – NYT

03 серпня 2023, 11:26
Українська армія поки що відкинула американські методи ведення бойових дій – NYT
Генеральний штаб ЗСУ
В Білому домі розраховували на те, що ЗСУ під час контрнаступу продемонструють, що "американський спосіб ведення війни перевершує російський".

Українські бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали під час наступу на фронті використовувати американську тактику ведення бойових дій. Українські військові повернулись до тактики, "яку знають найкраще". 

Про це пише The New York Times.

Видання повідомляє, що в Білому домі розраховували на те, що дев’ять бригад чисельністю близько 36 тисяч людей під час контрнаступу продемонструють, що "американський спосіб ведення війни перевершує російський".

"Мова йде про децентралізацію управління різними військовими підрозділами в бою", - вказує видання. 

Зазначається, що українські командири змінили тактику та зосередилися на вимотуванні російських сил артилерією та ракетами великої дальності. 

"На полі бою українські військові зіткнулись зі значним мінуванням території та постійними обстрілами з артилерії та авіації", - йдеться у статті. 

Як пишуть автори матеріалу, сподівання НАТО на швидке звільнення територій не виправдалось.

"Тим не менш, у разі прориву ліній оборони росіян, українські військові ще можуть застосувати тактику США та НАТО", - вказує NYT.

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. За даними британської розвідки, на півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів.

НАТОЗСУконтрнаступ

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