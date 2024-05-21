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ПОЛІТИКА

Українська армія швидко зростає, але не встигає за механізацією – Forbes

21 травня 2024, 18:33
Українська армія швидко зростає, але не встигає за механізацією – Forbes
Фото: Андрій Попіль
Зростання чисельності особового складу української армії значно випереджає її механізацію й те, що більшість новітніх бригад — це піхотні бригади, є доказом цього.

Після місяців запеклих дебатів у Києві в суботу 18 травня нарешті набув чинності новий закон про мобілізацію. Закон знижує вік, з якого чоловіки можуть бути призвані до армії, з 27 до 25 років. 

Цей закон дозволить залучити лав ЗСУ десятки тисяч людей й українська армія значно розшириться. Але для всіх цих нових солдатів не вистачає важкої техніки.

Про це повідомляє Forbes.

Міністерство оборони в Києві формує 10 нових бригад чисельністю 2000 осіб й розширює деякі батальйони до бригад.

"Загалом, ці зміни можуть збільшити чисельність українських сухопутних військ, що складаються зі 100 бригад, приблизно на 10%. Як найбільший вид збройних сил, армія, звісно, отримує найбільшу вигоду. В армії створюється п'ять нових піхотних бригад", — пише Forbes.

Forbes зазначає, що дефіцит важкої техніки в Україні настільки серйозний, що одна з нещодавно сформованих механізованих бригад, 153-тя, фактично перетворилася з механізованого підрозділу на піхотний.

Україна отримала близько 7500 одиниць бронетехніки від своїх іноземних союзників, а також відновила з довготривалого зберігання тисячі старих машин радянських часів. Ці понад 10000 одиниць техніки приєдналися до тисяч машин, які вже були на озброєнні на момент нападу росії.

Але втрати техніки на полі бою й попит на транспортні засоби продовжує зростати, оскільки українські Збройні сили збільшилися більш ніж удвічі, а також намагаються стати більш механізованими в цілому. Сполучені Штати роблять свій внесок у зменшення цього дефіциту тепер, коли вони ухвалили виділення 61 мільярда доларів нової допомоги Україні. Перші три пакети допомоги включають сотні бойових машин М-2, бронетранспортерів М-113 та броньованих вантажівок.

Але навіть цих сотень машин занадто мало. Можна з упевненістю сказати, що зростання чисельності особового складу української армії значно випереджає її механізацію. Те, що більшість новітніх бригад — це піхотні бригади, є доказом цього.

війнамобілізаціяармія

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