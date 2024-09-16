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ПОЛІТИКА

Українська армія тестує нові американські гаубиці 2-CT Hawkeye

16 вересня 2024, 20:33
Українська армія тестує нові американські гаубиці 2-CT Hawkeye
defence-blog.com
За словами журналістів, поки Hawkeye на HMMWV залишається експериментальним прототипом, і його не поставлено навіть американській армії. Рішення ухвалять за підсумками випробування на фронті в Україні.

Віднедавна ЗСУ використовують на передовій американські самохідні гаубиці 2-CT Hawkeye калібру 105 мм, встановлені на шасі всюдихода HMMWV. Цю зброю поставила в Україну американська компанія AM General. За наявними даними, перші випробування нових систем почалися у квітні 2024 року після секретного постачання.

Про це пише Army Recognition.

Присутність таких гаубиць біля лінії фронту в Україні свідчить про те, що нещодавні випробування завершилися успішно. До всього іншого, оцінка ефективності такої гібридної моделі на полі бою може вплинути на рішення Пентагону щодо їх прийняття на власне озброєння.

13 вересня 2024 року з'явилися перші візуальні докази: фотографія 2-CT Hawkeye, яку випробовують українські військові, днями опублікувавTelegram-канал НІП "Тиск". Про точну дату і місце знімання не повідомляється. Незабаром після цього на сайті виробника AM General з'явилися додаткові фотографії, імовірно, зроблені в Україні.

Автори публікації зазначають, що поки Hawkeye залишається експериментальним прототипом і ще не поставлений на конвеєр. Було вироблено лише кілька одиниць, дві з яких передали армії США.

2-CT Hawkeye встановлений на M1152 Humvee, дводверному автомобілі загальною масою 6,4 тонни, з турбодизельним двигуном V8 потужністю 205 к/с і антиблокувальною гальмівною системою. Для розміщення 105-мм гаубиці шасі автомобіля посилили, а саму гаубицю значно полегшили.

Було інтегровано технологію Soft Recoil для стабілізації шасі HMMWV під час ведення вогню, оскільки інакше конструкція та артилерійська система могли б руйнуватися через віддачу.

Уся система складається з двох транспортних засобів HMMWV 2-CT: один служить платформою для гаубиці, другий — перевозить екіпаж і боєприпаси. Така конфігурація забезпечує мобільність на полі бою, дає змогу вести вогонь і потім залишати позицію менш ніж за три хвилини.

війнаЗСУHawkeye

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