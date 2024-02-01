Українська атака могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника – Forbes

Після вибуху на заводі кількість зафіксованих ударів різко знизилася.

Вибух 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у підмосковному Сергієвому Посаді, на думку Forbes, зірвав виробництво російських безпілотників "Ланцет". Також видання доходить висновку, що цей вибух стався у результаті української атаки безпілотником.

Про це повідомляє Forbes.

"російські ЗМІ показали відео компанії "Зала Аеро", яка виробляє "Ланцет", з її яскравим генеральним директором Алєксандром Захаровим, який на сігвеї об'їжджає гігантський новий виробничий цех у переобладнаному торговому центрі. Відео показувало стелажі з сотнями літаків "Ланцет", а в одній статті йшлося про те, що виробництво може збільшитися в п'ятдесят разів. Це виглядало як погана новина для України. Але замість того, щоб зрости, кількість ударів «Ланцетів» помітно знизилася", – зазначає Forbes.

Оцінюючи кількість ударів "Ланцетами", видання посилається на російський ресурс LostArmour, який публікує всі відео ударів цими безпілотниками, які поширювалися у соціальних мережах. (Цілком ймовірно, що це лише невелика частина від загальної кількості. Одне з українських джерел оцінює рівень успішності "Ланцетів" приблизно в 30%, що свідчить про те, що на кожне відео з ударами припадає кілька невдач або збитих апаратів, зазначає Forbes).

Кількість ударів "Ланцета" зросла з приблизно 25 на місяць на початку 2023 року до майже 50 в березні і квітні, а в липні досягли піку в 135 ударів. У серпні їх було приблизно стільки ж – 126, але відтоді кількість ударів Ланцета не зростала, а навпаки, знижувалася. Вересень і жовтень були в межах 50-ти, у листопаді кількість публікацій відео ударів зросла до 89, а в грудні знову впала до 59.

"Замість того, щоб зростати, виробництво "Ланцетів" було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA перетворити корпус «Ланцет» на готову продукцію", – робить висновок Forbes.

Оскільки "Ланцет" наповнений імпортними компонентами, включаючи двигун і бортову електроніку, а елементи, які ZALA виробляє самостійно є планер, джерело живлення і камера, то вибух на Загорському оптико-механічному заводі міг перервати постачання камер, вважає видання.

Forbes, із посиланням на дані української OSINT-групи "Мольфар" та українського аналітика Дмитра Снєгирьова, зазначає, що удар по заводу був здійснений українськими силами за допомогою безпілотника ("Мольфар" знайшли цьому підтвердження у чатах місцевих жителів). росія офіційно відкидає версію з безпілотником і зазначає, що проблема була із пожежею на складі піротехніки "Піро Росс" поруч із заводом. Арештований директор цього підприємства Сєргєій Чанкаєв заявляв, що на складі не було вибухонебезпечних речовин, а вибух стався у іншому приміщенні.