Українська делегація прибула до Стамбула на переговори з рф – МЗС

Українська делегація прибула до Стамбула (Туреччина) з метою проведення другого раунду перемовин з делегацією російської федерації.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив журналістам.

"Українська делегація прибула до Стамбула. Зустріч запланована сьогодні вдень", - повідомив Тихий.

Напередодні президент України Володимир Зеленський визначив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та інші.

Зеленський визначив завдання на найближчий час, а також позиції України перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. По-перше, йдеться про повне й безумовне припинення вогню. По-друге – про звільнення полонених. По-третє – про повернення викрадених дітей. Також для того, аби встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – важливо готувати зустріч на найвищому рівні.На переконання Зеленського, ключові питання можуть вирішити тільки лідери.