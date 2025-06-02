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Українська делегація прибула до Стамбула на переговори з рф – МЗС

02 червня 2025, 10:57
Українська делегація прибула до Стамбула на переговори з рф – МЗС
Фото: slovoidilo.ua
Зустріч запланована сьогодні вдень
Українська делегація прибула до Стамбула (Туреччина) з метою проведення другого раунду перемовин з делегацією російської федерації.
 
Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив журналістам.
 
"Українська делегація прибула до Стамбула. Зустріч запланована сьогодні вдень", - повідомив Тихий.
 
Напередодні президент України Володимир Зеленський визначив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру.
 
Делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та інші. 
 
Зеленський визначив завдання на найближчий час, а також позиції України перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. По-перше, йдеться про повне й безумовне припинення вогню. По-друге – про звільнення полонених. По-третє – про повернення викрадених дітей. Також для того, аби встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – важливо готувати зустріч на найвищому рівні.На переконання Зеленського, ключові питання можуть вирішити тільки лідери.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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