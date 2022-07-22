ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнська делегація прибула до Стамбула для проведення переговорів щодо розблокування експорту зерна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська делегація прибула до Стамбула у питаннях експорту зерна
Генесек висловив підтримку у деблокаді чорноморських портів та безпеку суден
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
"Українська делегація на чолі з Міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона провела зустріч із генеральним секретарем Організації об'єднаних націй Антоніу Гутеррешем. Обговорювалось ініціатива ООН щодо розблокування українських портів для експорту продовольства, гарантії безпеки для суден.
Генесек висловив підтримку у деблокаді чорноморських портів та пообіцяв, що ООН докладе максимум зусиль, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів.
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22 07 2022 14:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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