Українська делегація прибула до Стамбула у питаннях експорту зерна Генесек висловив підтримку у деблокаді чорноморських портів та безпеку суден

Українська делегація прибула до Стамбула для проведення переговорів щодо розблокування експорту зерна.

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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури. "Українська делегація на чолі з Міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання", - йдеться у повідомленні. Українська сторона провела зустріч із генеральним секретарем Організації об'єднаних націй Антоніу Гутеррешем. Обговорювалось ініціатива ООН щодо розблокування українських портів для експорту продовольства, гарантії безпеки для суден. Генесек висловив підтримку у деблокаді чорноморських портів та пообіцяв, що ООН докладе максимум зусиль, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів.

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