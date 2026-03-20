Українська делегація у США наполягає на датах тристоронньої зустрічі з росією – Зеленський (оновлено)

20 березня 2026, 16:44
Фото: Зеленський / Telegram
Під час переговорів у США сторони обговорять "дронову угоду".

Українська делегація у США прагне отримати конкретні дати для тристоронньої зустрічі з росією, а також продовжить роботу над документами щодо завершення війни, гарантій безпеки та відновлення країни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці на Близькому Сході вже налічують 228 осіб у Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії.

Під час переговорів у США сторони обговорять "дронову угоду", яка передбачає не лише дрони-перехоплювачі, але й морські та далекобійні дрони, обмін досвідом та навчання. Україна вже виробляє дрони спільно з Німеччиною, Британією, Данією та Нідерландами, розпочала роботу з Норвегією, планує виробництво з Францією до кінця року, а з Румунією підписані документи про наміри щодо співпраці. З Іспанією країна переходить до копродукції за окремими напрямками.

Зеленський також прокоментував блокування Телеграму в росії, зазначивши, що українська сторона адаптується до нових умов і працюватиме через російський месенджер Max, щоб протидіяти діям спецслужб рф.

Оновлено

Зеленський також зазначив, що Європейський Союз знайде варіанти фінансування потреб України навіть з огляду на те, що ситуація із роблокуванням кредиту залишається непевною через саботаж Угорщини.

"Ми налаштовані більш оптимістично, вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку ми домовлялись на саме 26-й рік, в квітні місяці", - запевнив Зеленський.

Президент додав, що Євросоюз давав зобов'язання надати кредит Україні. Тому Київ сподівається, що попри дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана вихід буде знайдено.

"Я вважаю, що у будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинні... а так як мали узгодження всіма лідерами перед цим в кінці 25-го року щодо виділення 90 мільярдів, тому ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації", - резюмував він.

