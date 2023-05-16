Матеріали:
Теми:

Українська делегація в ПАРЄ звернулася до Червоного Хреста

16 травня 2023, 21:23
Українська делегація в ПАРЄ звернулася до Червоного Хреста
Фото: Ірина Геращенко / facebook.com
рф незаконно утримує в полоні військових музикантів.
Під час облоги Маріуполя весною 2022 року окупанти захопили в полон 27 військових музикантів, які ніколи не брали участі у бойових діях. Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи звернулося до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою публічно засудити факти порушення росією міжнародного гуманітарного законодавства.

Про це заявила заступниця члена постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Ірина Констанкевич.

За її словами, Україні невідомі ані місцеперебування військових музикантів, ані їхній стан, ані дані про умови утримання.

"Випадки нелюдського поводження з військовополоненими з боку росії далеко непоодинокі.  Країна-терорист демонструє систематичні порушення міжнародного гуманітарного права", — наголосила Констанкевич.

Вона додала, що 14 квітня під час обміну Україні передали тіло 23-річного музиканта 36-ої бригади морської піхоти.

"Ми з колегами з Парламентської асамблеї Ради Європи звертаємось до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою публічно засудити факти порушення російською федерацією міжнародного гуманітарного законодавства", — підкреслила заступниця члена постійної парламентської делегації України в ПАРЄ.

Також делегація закликала МКЧХ співпрацювати з іншими державами чи організаціями, які могли б вплинути на рф.

ПАРЄЧервоний Хрестполоненівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Переклад iPress – 17 травня 2023, 13:19
Політика
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер
Переклад iPress – 17 травня 2023, 08:34
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Політика
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Переклад iPress – 16 травня 2023, 16:02
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Політика
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 травня 2023, 13:09
Битва за Бахмут. Що означають нещодавні перемоги України? – Мік Раян
Cуспільство
Битва за Бахмут. Що означають нещодавні перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 16 травня 2023, 09:07
росіяни досягли
Cуспільство
росіяни досягли "кульмінації" в Бахмуті. І розпрощалися з ініціативою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 травня 2023, 17:02
Війна і політика. путін між довічною славою і необхідністю збереження влади – Тімоті Снайдер
Політика
Війна і політика. путін між довічною славою і необхідністю збереження влади – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 травня 2023, 13:03
Масовий падіж російських літальних апаратів. Тим часом Бахмут завдає удар у відповідь – Том Купер
Cуспільство
Масовий падіж російських літальних апаратів. Тим часом Бахмут завдає удар у відповідь – Том Купер
Переклад iPress – 15 травня 2023, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється