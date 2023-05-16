Українська делегація в ПАРЄ звернулася до Червоного Хреста

Під час облоги Маріуполя весною 2022 року окупанти захопили в полон 27 військових музикантів, які ніколи не брали участі у бойових діях. Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи звернулося до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою публічно засудити факти порушення росією міжнародного гуманітарного законодавства.

Про це заявила заступниця члена постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Ірина Констанкевич.

За її словами, Україні невідомі ані місцеперебування військових музикантів, ані їхній стан, ані дані про умови утримання.

"Випадки нелюдського поводження з військовополоненими з боку росії далеко непоодинокі. Країна-терорист демонструє систематичні порушення міжнародного гуманітарного права", — наголосила Констанкевич.

Вона додала, що 14 квітня під час обміну Україні передали тіло 23-річного музиканта 36-ої бригади морської піхоти.

"Ми з колегами з Парламентської асамблеї Ради Європи звертаємось до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою публічно засудити факти порушення російською федерацією міжнародного гуманітарного законодавства", — підкреслила заступниця члена постійної парламентської делегації України в ПАРЄ.

Також делегація закликала МКЧХ співпрацювати з іншими державами чи організаціями, які могли б вплинути на рф.