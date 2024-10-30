Українська "Дія" визнана одним із найкращих винаходів світу за версією Time
Додаток "Дія" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією журналу Time. Нагороду застосунок отримав за функцію одруження онлайн, що стало першим подібним цифровим процесом у світі.
Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зокрема, "Дія" потрапила до TIME Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Окрім українського застосунку, цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, підкреслив Федоров.
"Це може звучати як суворий спосіб зізнатися в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучилися через вторгнення росії в країну, продовжувати своє життя. Понад 1,1 мільйона українців запропонували скористатися технологією за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар", — йдеться у повідомленні Time.