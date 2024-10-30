Українська "Дія" визнана одним із найкращих винаходів світу за версією Time

Раніше таку нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.

Додаток "Дія" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією журналу Time. Нагороду застосунок отримав за функцію одруження онлайн, що стало першим подібним цифровим процесом у світі.

Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, "Дія" потрапила до TIME Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Окрім українського застосунку, цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, підкреслив Федоров.

"Це може звучати як суворий спосіб зізнатися в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучилися через вторгнення росії в країну, продовжувати своє життя. Понад 1,1 мільйона українців запропонували скористатися технологією за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар", — йдеться у повідомленні Time.