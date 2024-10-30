Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Українська "Дія" визнана одним із найкращих винаходів світу за версією Time

30 жовтня 2024, 20:14
Українська
джерело t.me/zedigital
Раніше таку нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.

Додаток "Дія" увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією журналу Time. Нагороду застосунок отримав за функцію одруження онлайн, що стало першим подібним цифровим процесом у світі.

Про це повідомив віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, "Дія" потрапила до TIME Best Inventions 2024 у категорії "Застосунки та програмне забезпечення". Окрім українського застосунку, цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, підкреслив Федоров. 

"Це може звучати як суворий спосіб зізнатися в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучилися через вторгнення росії в країну, продовжувати своє життя. Понад 1,1 мільйона українців запропонували скористатися технологією за перший місяць її появи, і за цей час одружилися 435 пар", — йдеться у повідомленні Time.

TimeДіяМихайло Федороввійна в Україні

Останні матеріали

путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Політика
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 15:46
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Політика
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 12:11
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Політика
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 02:34
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Політика
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 16:29
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Політика
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 13:08
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 09:36
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється