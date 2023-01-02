Українська екологія зазнала збитків від росії на понад 35 млрд доларів – Резніков

Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну проти природного середовища

Збитки українській екології, завдані військовим вторгненням росії оцінюються у 35,3 мільярда доларів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи порушення росією правил ведення війни.

"Збитки українській екології, завдані Росією оцінюються у 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну ПРОТИ природного середовища шляхом репресій, але росію це не хвилює", — ідеться у повідомленні міністра.