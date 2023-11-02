Українська енергокомпанія виграла суд над росією в Гаазі

росія має виплатити $267 млн за захоплені у Криму активи компаніх ДТЕК.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Арбітраж присудив росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків", - йдеться в заяві.

В компанії додали, що арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.

Компанія планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.

Судовий процес за позовом проти росії тривав з 2017 року.