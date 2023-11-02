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Українська енергокомпанія виграла суд над росією в Гаазі

02 листопада 2023, 15:54
Українська енергокомпанія виграла суд над росією в Гаазі
росія має виплатити $267 млн за захоплені у Криму активи компаніх ДТЕК.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Арбітраж присудив росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків", - йдеться в заяві. 

В компанії додали, що арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. 

Компанія планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії. 

Судовий процес за позовом проти росії тривав з 2017 року.

Раніше в Укренерго заявили, що відновили 80% пошкодженої обстрілами магістральної мережі, яку усю минулу зиму осбтрілювала росія.
 
РосіяДТЕКсудГаага

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