Українська енергокомпанія виграла суд над росією в Гаазі
Про це повідомила прес-служба компанії.
"Арбітраж присудив росії виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків", - йдеться в заяві.
В компанії додали, що арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.
Компанія планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.
Судовий процес за позовом проти росії тривав з 2017 року.