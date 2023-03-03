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Українська кіберполіція увійшла в топ-5 NATO TIDE Hackathon

03 березня 2023, 19:58
Українська кіберполіція увійшла в топ-5 NATO TIDE Hackathon
Команда Департаменту кіберполіції України увійшла до п'ятірки лідерів на NATO TIDE Hackathon 2023.

Журі відзначило рішення щодо розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарата як одне із кращих на івенті.  

Передає Національна поліція України.

“Щорічні змагання з програмування відбулися у Варшаві під егідою Північноатлантичного альянсу. Цього року участь у хакатоні взяли 32 команди – представники державних органів та приватного сектору країн-членів НАТО і України”, – йдеться на сайті.

На щорічному змаганні NATO TIDE Hackathon 2023, яке проводить Командування НАТО з трансформації для пошуку інноваційних рішень та розв’язання проблем взаємосумісності Альянсу, українська командна мала не аби які успіхи. 

Серед запропонованих для вирішення тем кіберполіцейські обрали “Створення концепту та інструменту для вивчення дезінформації” і “Розробка концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарата”.

За результатами розв’язання завдань правоохоронці розробили два концептуальних описи рішень та один робочий прототип програмного забезпечення. Досягнення команди кіберполіції були представлені журі та увійшли в 5-ку кращих рішень за напрямом розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарата.

Українські кіберполіцейські удосконалили знання та навички, отриманий досвід буде корисним для побудови нових програмних рішень, зокрема для протидії дезінформації та розслідування кіберзлочинів.

НАТОУкраїнаКіберполіціяNATO TIDE Hackathon

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