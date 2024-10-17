Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українська компанія побудує в Литві завод із виробництва вибухівки

17 жовтня 2024, 10:57
Українська компанія побудує в Литві завод із виробництва вибухівки
Фото: з вільного доступу
Міністерство економіки та інновацій вже підписало з українською компанією відповідний меморандум.
Українська компанія планує побудувати в Литві завод із виробництва вибухових речовин RDX (гексогену). Будівельні роботи планують розпочати вже наступного року.
 
Про це повідомило Міністерство економіки Литви.
 
Міністерство економіки та інновацій вже підписало з українською компанією відповідний меморандум.
 
Заступниця міністерки економіки та інновацій Еріка Курочкіна зазначила, що завод нового покоління, який будують українці в Литві, значно сприятиме розвитку оборонного сектору країни. 
 
"Новий завод із виробництва вибухівки є одним із кількох запланованих спільних оборонних проєктів — литовці та українці також обговорюють розвиток безпілотників та інших оборонних технологій", — сказала Курочкіна.
 
Цього року в Литві ініціювали зміни до законодавства, які дають змогу розпочати проєкти оборонної промисловості Литви в найкоротші терміни. Завдяки спрощеним процедурам внесення поправок до законів будівництво цього заводу в Литві може розпочатися вже наступного року.
 
За даними міністерства, світовий ринок вибухівки RDX стрімко зростає. Ця вибухова речовина має кращі властивості, ніж багато інших сучасних вибухових речовин, — надзвичайно швидкий час детонації та високу вибухову силу. Матеріал RDX може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами та призначений для виробництва різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин. Вибухівка, виготовлена ​​з цього матеріалу, широко використовується в арміях країн НАТО.
 
Ринок гексогену у 2023 році становив приблизно 10 млрд доларів США. У зв’язку зі збільшенням попиту на цю вибухівку прогнозують зростання ринку. У 2028 році він має досягти 13 млрд доларів США.
війна в Україніросія окупантиЛитвапідтримка України

Останні матеріали

росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється