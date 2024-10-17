Українська компанія побудує в Литві завод із виробництва вибухівки

Міністерство економіки та інновацій вже підписало з українською компанією відповідний меморандум.

Українська компанія планує побудувати в Литві завод із виробництва вибухових речовин RDX (гексогену). Будівельні роботи планують розпочати вже наступного року.

Про це повідомило Міністерство економіки Литви.

Міністерство економіки та інновацій вже підписало з українською компанією відповідний меморандум.

Заступниця міністерки економіки та інновацій Еріка Курочкіна зазначила, що завод нового покоління, який будують українці в Литві, значно сприятиме розвитку оборонного сектору країни.

"Новий завод із виробництва вибухівки є одним із кількох запланованих спільних оборонних проєктів — литовці та українці також обговорюють розвиток безпілотників та інших оборонних технологій", — сказала Курочкіна.

Цього року в Литві ініціювали зміни до законодавства, які дають змогу розпочати проєкти оборонної промисловості Литви в найкоротші терміни. Завдяки спрощеним процедурам внесення поправок до законів будівництво цього заводу в Литві може розпочатися вже наступного року.

За даними міністерства, світовий ринок вибухівки RDX стрімко зростає. Ця вибухова речовина має кращі властивості, ніж багато інших сучасних вибухових речовин, — надзвичайно швидкий час детонації та високу вибухову силу. Матеріал RDX може використовуватися окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами та призначений для виробництва різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин. Вибухівка, виготовлена ​​з цього матеріалу, широко використовується в арміях країн НАТО.

Ринок гексогену у 2023 році становив приблизно 10 млрд доларів США. У зв’язку зі збільшенням попиту на цю вибухівку прогнозують зростання ринку. У 2028 році він має досягти 13 млрд доларів США.