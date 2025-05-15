Українська компанія побудує в Румунії швидкісну дорогу

Вартість контракту - 460 млн євро.

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" у партнерстві з румунською Precon Transilvania уклали контракт із державною компанією CNAIR на будівництво першої ділянки автомагістралі "Арад - Орадя" в Румунії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вартість контракту - 460 млн євро.

Контракт підписали в Бухаресті. Він передбачає будівництво першої ділянки дороги завдовжки 33,7 км у рамках стратегічного європейського коридору Via Carpathia, який з'єднає Балтійське, Чорне і Середземне моря.

На першій ділянці дороги передбачено будівництво 32 мостів, розв'язок і шляхопроводів, серед яких 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги для зарядки електромобілів.

Термін виконання робіт - 24 місяці.

Гендиректор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофєєв зазначив, що підписання контракту - історична подія, оскільки українська компанія вперше бере участь у масштабному проєкті будівництва нової інфраструктури в країнах ЄС.