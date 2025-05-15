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Українська компанія побудує в Румунії швидкісну дорогу

15 травня 2025, 20:13
Українська компанія побудує в Румунії швидкісну дорогу
Фото: ілюстративне
Вартість контракту - 460 млн євро.
Українська компанія "Автомагістраль-Південь" у партнерстві з румунською Precon Transilvania уклали контракт із державною компанією CNAIR на будівництво першої ділянки автомагістралі "Арад - Орадя" в Румунії.
 
Про це повідомила пресслужба компанії.
 
Вартість контракту - 460 млн євро.
 
Контракт підписали в Бухаресті. Він передбачає будівництво першої ділянки дороги завдовжки 33,7 км у рамках стратегічного європейського коридору Via Carpathia, який з'єднає Балтійське, Чорне і Середземне моря.
 
На першій ділянці дороги передбачено будівництво 32 мостів, розв'язок і шляхопроводів, серед яких 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги для зарядки електромобілів.
 
Термін виконання робіт - 24 місяці.
 
Гендиректор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофєєв зазначив, що підписання контракту - історична подія, оскільки українська компанія вперше бере участь у масштабному проєкті будівництва нової інфраструктури в країнах ЄС.
Румуніявійна в Україніросія окупанти

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