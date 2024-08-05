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ПОЛІТИКА

Українська компанія Skyeton запускає виробництво безпілотників у Словаччині

05 серпня 2024, 19:46
Українська компанія Skyeton запускає виробництво безпілотників у Словаччині
Фото: Getty Images
Як повідомляється, компанія інвестувала у завод у Словаччині 3,5 млн доларів.

Українська компанія Skyeton, відома своїми розвідувальними системами ACS-3/Raybird-3, розширила діяльність на Словаччину.

Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Як повідомляється, компанія інвестувала у завод у Словаччині 3,5 млн доларів.

Компанія отримала замовлення на понад 75 розвідувальних систем від Збройних сил України, тому виробництво на новому заводі у Словаччині розпочалося весною 2024 року. Цей завод може виробляти 25 систем на рік, але планується збільшення цієї потужності вчетверо після завершення інвестиційного раунду. 

Системи Raybird компанії Skyeton, які перебувають на озброєнні Збройних сил України з 2018 року, є перспективними дронами. Кожна система вартістю 1,2 млн доларів включає три безпілотники, переносну наземну станцію управління, антенну систему, пускову установку, а також камеру, фотоапарат і радари.

Ці дрони можуть залишатися в повітрі протягом 28 годин, долати відстань до 2500 км і підійматися на висоту до 4500 метрів.

Raybird є одним із лише п’яти БПЛА у всьому світі з такими можливостями, але він є економічно вигіднішим, ніж його іноземні аналоги.

Зазначимо, Україна під час війни наростила виробництво дронів різних типів.

Словаччинабезпілотникивиробнництвовійна в Україні

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