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ПОЛІТИКА

Українська кукурудза може замінити американську через нові мита Трампа

03 квітня 2025, 20:57
Українська кукурудза може замінити американську через нові мита Трампа
Фото: з вільних джерел
Аналітики додали, що Бразилія є першою в черзі на постачання кукурудзи, але її врожай не може покрити весь попит, і саме тут Україна може вступити і забрати свою частку.

Кукурудза з України може виграти від нових тарифів, накладених США. На думку аналітиків, вона здатна частково замінити американську кукурудзу у разі введення країнами санкцій у відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

Аналітики вважають, що країни запроваджуватимуть свої мита у відповідь на нові тарифи президента США Дональда Трампа. Це може підвищити ціни та знизити попит на американські товари. Україна зможе цим скористатися, оскільки є одним з основних виробників та експортерів кукурудзи.

"Якщо основні імпортери справді накладуть тарифи на американську кукурудзу, це відкриє величезні можливості для альтернативних постачальників. Українська кукурудза має сильні позиції: конкурентоспроможні ціни, стабільна логістика та тісні зв'язки з Європейським Союзом та азійськими ринками ", - розповіли експерти консалтингової компанії ASAP Agri.

Аналітики додали, що Бразилія є першою в черзі на постачання кукурудзи, але її врожай не може покрити весь попит, і саме тут Україна може вступити і забрати свою частку.

Інша консалтингова компанія, Barva Invest, заявила, що Україна сприймає США як експортного конкурента на ринку зернових та олійних культур, а не як торгового партнера. Тому ймовірні контрзаходи з боку інших країн щодо експорту США матимуть найбільший вплив.

Вона додала, що найбільше ймовірно, що такі заходи запровадять ЄС, Австралія та Китай, а це відкриває стратегічні можливості для України, де вона безпосередньо конкурує з США.

"Перш за все, це ринок кукурудзи, сої та пшениці, а більш опосередковано - ріпаку, соняшникової олії та ячменю", - зазначили аналітики Barva Invest.

За даними бізнес-асоціації UCAB, Україна експортувала майже 30 мільйонів тонн кукурудзи у сезоні 2023-24 та, ймовірно, експортує 22 мільйони тонн у 2024-25 роках.

Дональд ТрампкукурудзамитаУкраїна

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