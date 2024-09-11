Українська машина для розмінування "Змій" пройшла успішні випробування

Машина є виключно українського виробництва.

Українська машина для розмінування "Змій" компанії Rover Tech пройшла успішні випробування на полігоні та отримала сертифікат відповідності.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Машина може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

Як зазначили у міністерстві, ця машина є виключно українського виробництва. Вона легка та швидка, проте витримує підриви протитанкових мін.