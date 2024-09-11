Українська машина для розмінування "Змій" пройшла успішні випробування
11 вересня 2024, 15:33
Машина є виключно українського виробництва.
Українська машина для розмінування "Змій" компанії Rover Tech пройшла успішні випробування на полігоні та отримала сертифікат відповідності.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Машина може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.
Як зазначили у міністерстві, ця машина є виключно українського виробництва. Вона легка та швидка, проте витримує підриви протитанкових мін.
Вартість "Змія" в рази нижча за іноземні аналоги – від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.
"Змій" – це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле", – зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.
"Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор має змогу дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.