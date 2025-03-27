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Українська оборонна промисловість недофінансована приблизно на €20 млрд – Зеленський

27 березня 2025, 18:11
Українська оборонна промисловість недофінансована приблизно на €20 млрд – Зеленський
Президент зазначив, що Україні потрібна постійна підтримка оборони та стійкості.
Військово-промисловому комплексу України не вистачає близько €20 млрд для роботи на оборону.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі лідерів країн "коаліції охочих" у Парижі.
 
"Є речі, які ви можете виробляти у ваших країнах, а є те, що ми можемо локалізувати в Україні. Наша оборонна промисловість в Україні недофінансована приблизно на €20 млрд. Ми вважаємо, що це можна закрити коштом російських активів. І це необхідно зробити", – сказав Зеленський.
 
Він зазначив, що Україні потрібна постійна підтримка оборони та стійкості.
 
"Ось чому всі конкретні рішення на підтримку України такі важливі – і на державному рівні, як-от ваші державні пакети підтримки, і через спільні оборонні й фінансові ініціативи, передусім на рівні ЄС. Прошу вас і надалі підтримувати ці зусилля згідно з нашими спільними інтересами", – закликав президент.
 
За його словами, нелегітимний президент росії путін "хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції" й "думає лише про війну".
 
"Отже, наша робота – всіх нас – це оборона в найширшому розумінні цього слова. Тобто продовження військової допомоги, але, окрім того, ми потребуємо інвестицій, більше спільних проєктів, більше спільного виробництва, більше локалізації, усього, що спрямоване на масштабування та розвиток нашого оборонного виробництва – від снарядів до безпілотників і ракет. Європі потрібно все можливе для власного захисту", – заявив Зеленський.
 
Він навів приклад, що лише на артилерійські снаряди 2025 року знадобиться €5 млрд, "і це фінансування треба знайти вже зараз".
 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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