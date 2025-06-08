Українська "Павутина" налякала Пентагон – USA Today

Після українських атак на російські авіабази США визнають: дешеві дрони стають новою загрозою, до якої Пентагон не має ефективної відповіді.

Дешеві ударні дрони становлять серйозну загрозу для військових баз і цивільної інфраструктури. Спеціальна операція українських спецслужб під кодовою назвою "Павутина" наробила переполоху в Пентагоні. США працюють над тим, щоб навчитися оборонятися у разі схожих загроз.

Про це пише USA Today.

1 червня дрони Служби безпеки України вразили стратегічні літаки на російських авіабазах. Це продемонструвало, наскільки вразливими є навіть потужні держави перед новими технологіями, які швидко еволюціонують. Представник Пентагону анонімно визнав:

"Ми навіть близько не підійшли до вирішення цієї проблеми. Ніхто не знає, як захистити військові об’єкти від роїв дронів".

За минулий рік у США зафіксовано 350 вторгнень дронів у повітряний простір над військовими базами. Деякі з них могли бути спробами шпигунства або тестування боєздатності американських систем безпеки. Особливе занепокоєння викликає те, що навіть дрон вартістю $700 може нести вибухівку

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив перед Конгресом:

"Україна, витративши лише десятки тисяч доларів, змогла завдати мільярдних збитків Росії. Це повністю змінює правила гри".

Після фатальної атаки дрона в Йорданії у січні 2024 року, що забрала життя трьох американських солдатів, Пентагон активізував розробку засобів захисту. Серед них — системи радіоелектронної боротьби, ракети, дробовики, і навіть сітки для перехоплення безпілотників.

Військові США визнають, що швидкість, із якою країни на кшталт України адаптують і вдосконалюють технології, створює нову реальність у сфері глобальної безпеки.