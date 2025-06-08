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Українська "Павутина" налякала Пентагон – USA Today

08 червня 2025, 14:47
Українська
Фото: afp.com
Після українських атак на російські авіабази США визнають: дешеві дрони стають новою загрозою, до якої Пентагон не має ефективної відповіді.
Дешеві ударні дрони становлять серйозну загрозу для військових баз і цивільної інфраструктури. Спеціальна операція українських спецслужб під кодовою назвою "Павутина" наробила переполоху в Пентагоні. США працюють над тим, щоб навчитися оборонятися у разі схожих загроз.
 
Про це пише USA Today.
 
1 червня дрони Служби безпеки України вразили стратегічні літаки на російських авіабазах. Це продемонструвало, наскільки вразливими є навіть потужні держави перед новими технологіями, які швидко еволюціонують. Представник Пентагону анонімно визнав:
 
"Ми навіть близько не підійшли до вирішення цієї проблеми. Ніхто не знає, як захистити військові об’єкти від роїв дронів".
 
За минулий рік у США зафіксовано 350 вторгнень дронів у повітряний простір над військовими базами. Деякі з них могли бути спробами шпигунства або тестування боєздатності американських систем безпеки. Особливе занепокоєння викликає те, що навіть дрон вартістю $700 може нести вибухівку
 
Міністр армії США Ден Дрісколл заявив перед Конгресом:
 
"Україна, витративши лише десятки тисяч доларів, змогла завдати мільярдних збитків Росії. Це повністю змінює правила гри".
 
Після фатальної атаки дрона в Йорданії у січні 2024 року, що забрала життя трьох американських солдатів, Пентагон активізував розробку засобів захисту. Серед них — системи радіоелектронної боротьби, ракети, дробовики, і навіть сітки для перехоплення безпілотників.
 
Військові США визнають, що швидкість, із якою країни на кшталт України адаптують і вдосконалюють технології, створює нову реальність у сфері глобальної безпеки.
Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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