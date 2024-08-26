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Українська ППО побила рекорд: знищила 102 ракети і 99 ударних дронів

26 серпня 2024, 19:12
Українська ППО побила рекорд: знищила 102 ракети і 99 ударних дронів
Фото: з вільного доступу
Це була була наймасовіша російська атака.

Сьогодні, 26 липня, армія рф випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, але українська протиповітряна оборона збила 102 ракети та 99 ударних безпілотника.

Про це командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук написав в соцмережах.

"В ніч на понеділок та вранці 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування", - йдеться в дописі. 

Олещук додав, що всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено і супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ;

- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

- 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

- 1 крилату ракету Х-22;

- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, кілька дронів були втрачені на території України, а ще два - перетнули державний кордон з білорусією.

 
війна в Україніатака рф

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