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Українська ППО збиває 80% російських ракет — Наєв

02 березня 2023, 13:48
Українська ППО збиває 80% російських ракет — Наєв
Фото: United Launch Alliance
На сьогодні українська ППО збиває 80% випущених росією ракет, а кожна атака аналізується для вдосконалення протиповітряної оборони.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розказав про ефективність роботи системи протиповітряної оборони.

Про це написали Командування Об'єднаних Сил ЗС України в Facebook-сторінці.

"На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними", - йдеться в дописі. 

російські війська також змінили свою тактику і способи застосування засобів повітряного нападу, додали в командуванні ЗСУ:

"Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні".

Нагадаємо, що росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні.

РосіявійнаЗСУракетаППО

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