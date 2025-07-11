​Українська розвідка ідентифікувала ще 20 суден російського "тіньового флоту"

Тепер розділ "Тіньовий флот" на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту рф та Ірану

Головне управління розвідки ідентифікувало ще 20 суден російського “тіньового флоту” й 11 суден іранської "армади привидів".

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Тепер розділ "Тіньовий флот" на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту рф та Ірану загальним дедвейтом майже 67 млн метричних тонн.

"Ідентифіковані 20 танкерів російського “тіньового флоту”, не маючи належного західного страхування, забезпечують російські морські експортні потоки нафти та нафтопродуктів із портів у Балтійському та Чорному морях, а також з арктичного та тихоокеанського", - зазначила розвідка.

У ГУР додали, що аби забезпечити надходження від експорту викопного палива росія продовжує розширювати мережу "тіньового флоту", залучаючи нові застарілі танкери, зареєстровані не лише в рф, а й на "примарних" власників та менеджерів у дружніх юрисдикціях (Сейшельські острови, КНР, Сінгапур, Азербайджан, Індія), що ходять під "зручними" прапорами Панами, рф, Сьєрра-Леоне тощо.