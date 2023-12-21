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ПОЛІТИКА

Українська розвідка обіцяє шокувати росію

21 грудня 2023, 12:35
Українська розвідка обіцяє шокувати росію
джерело nv.ua
Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України.

Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до кремля. Серед пріоритетних цілей - військові кораблі рф, військові бази, логістичні коридори постачання зброї тощо.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк виданню Politico.

"СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості рф для ведення війни в Україні і наближає нашу Перемогу", - зазначив Малюк.

Вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот рф з криму. І робить це з допомогою морських дронів "Sea baby". Саме ці дрони вразили Кримський міст, а також низку російських військових кораблів.

Видання зазначає, що атаки дронів "Sea baby" змусили москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

За словами Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об’єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії. "Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права", - додає він.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України - на Донбасі, в Криму та Чорному морі. "Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", - наголошує голова СБУ.

Василь Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що "бавовна палатиме й надалі". росія повинна готуватися до удару.

війнаокупаціяКремльатакаМалюк

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