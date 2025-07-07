Українська розвідка оприлюднила наказ про підсилення російської бази у Вірменії

У перехопленій телеграмі міститься наказ про доукомплектацію російської військової бази у вірменському місті Ґюмрі.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 7 липня оприлюднило наказ командувача військ Південного військового округу Збройних сил росії про доукомплектування військової бази у Вірменії.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

У перехопленій телеграмі міститься наказ про доукомплектацію російської військової бази у вірменському місті Ґюмрі. Військовослужбовців відбирають з особового складу 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу.

Командирам цих підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі. Наказ уточнює вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, "які брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".

російські силовики 27 червня провели рейд проти азербайджанської діаспори у Єкатеринбурзі. Під час нього двоє азербайджанців загинули. З того часу країни провели взаємні арешти громадян та представників діаспори одне одного.

ГУР 5 липня оприлюднило заяву, що росія пришвидшила укомплектування своєї військової бази у Ґюмрі. Це відбувається задля посилення тиску на Південному Кавказі. Припускають, що погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь.

У відповідь Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що для Вірменії принципово, щоб її територія не була використана третьою стороною для нападу на сусідні держави.