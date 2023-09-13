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Українська розвідка повідомила, які судна пошкоджено у Севастополі

13 вересня 2023, 14:33
Українська розвідка повідомила, які судна пошкоджено у Севастополі
Фото: sevastopol.su
Йдеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Українська розвідка підтвердила інформацію про ураження в Севастополі двох російських суден: великого десантного корабля та підводного човна.

Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє hromadske.

Які саме судна були уражені, він не уточнив.

За даними Telegram-каналів SHOT  і BAZA йдеться про великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Вони спалахнули. Обидва судна перебували на ремонті в сухому доці.

Водночас низка OSINT-аналітиків, переглянувши супутникові знімки, припустили, що пошкоджень могли зазнати великий десантний корабель "Ропуча" та підводний човен KILO (носій ракет «Калібр»). Напередодні зранку вони перебували в сухдоці Севастополя.

 

Севастопольрозвідкавійна в Україніросія окупанти

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