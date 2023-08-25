Матеріали:
Теми:

Українська розвідка розповіла, скільки росіян планує мобілізувати путін для війни з Україною

25 серпня 2023, 14:21
Українська розвідка розповіла, скільки росіян планує мобілізувати путін для війни з Україною
Джерело: lb.ua
Наразі йдеться про 450 тисяч осіб.

Мобілізація у російській федерації не припинялась. Наразі керівництво країни-агресора розглядає можливість додатково призвати на війну 450 тисяч осіб.

Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише "Радіо Свобода Крим.Реалії".

"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч", — сказав він.

За словами Буданова, мобілізація у російській федерації не припинялася. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян. Але прихована мобілізація триває весь час і наразі щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви й побачите, що правда десь посередині буде", — додав Буданов.

російська армія постійно потребує поповнення, але через невдоволення людей мобілізацію там проводять приховано. В українському Міноборони розповіли, що кремль відмовився від публічних заходів через невдоволення матерів і дружин, рідні яких перебувають на війні в Україні.

Напередодні у Головному управлінні розвідки повідомили, що російська федерація готується до масштабної мобілізації. Окупанти мають намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. Держава-агресорка росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії.

Загалом у кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Масова мобілізація — непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу.

Відомо, що від початку 2022 року російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України примусово мобілізували до своєї армії від 55 до 60 тисяч чоловіків.

розвідкамобілізація в росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється