Українська розвідка розповіла, скільки росіян планує мобілізувати путін для війни з Україною

Наразі йдеться про 450 тисяч осіб.

Мобілізація у російській федерації не припинялась. Наразі керівництво країни-агресора розглядає можливість додатково призвати на війну 450 тисяч осіб.

Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише "Радіо Свобода Крим.Реалії".

"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч", — сказав він.

За словами Буданова, мобілізація у російській федерації не припинялася. Минулої осені вони призвали близько 350 тисяч росіян. Але прихована мобілізація триває весь час і наразі щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви й побачите, що правда десь посередині буде", — додав Буданов.

російська армія постійно потребує поповнення, але через невдоволення людей мобілізацію там проводять приховано. В українському Міноборони розповіли, що кремль відмовився від публічних заходів через невдоволення матерів і дружин, рідні яких перебувають на війні в Україні.

Напередодні у Головному управлінні розвідки повідомили, що російська федерація готується до масштабної мобілізації. Окупанти мають намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. Держава-агресорка росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії.

Загалом у кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Масова мобілізація — непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу.

Відомо, що від початку 2022 року російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України примусово мобілізували до своєї армії від 55 до 60 тисяч чоловіків.