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Українська розвідка відбила кібератаку на портал War&Sanctions

08 квітня 2025, 19:31
Українська розвідка відбила кібератаку на портал War&Sanctions
Росіяни спробували заблокувати доступ до інформації на сайті.
7 квітня російські спецслужби здійснили масштабну DDoS-атаку на портал War&Sanctions. За оцінками фахівців, атака була спрямована на виведення ресурсу з ладу та блокування доступу до інформації.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
 
Протягом пів години ворог здійснив понад 56 мільйонів запитів — близько 40 тисяч щосекунди. Для атаки задіяли понад 3 700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема, в росії та Китаї.
 
ГУР зазначило , що завдяки високим стандартам кібербезпеки та професійності команди спроба росіян зірвати роботу порталу виявилася безуспішною. Інфраструктура ресурсу залишилася неушкодженою, витоку даних не зафіксували.
 
У розвідці підкреслили, що подібні скоординовані атаки підтверджують ефективність War&Sanctions як інструменту інформаційного опору російській агресії.

 

війна в Українірозвідданіросія окупанти

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