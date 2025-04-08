Українська розвідка відбила кібератаку на портал War&Sanctions

7 квітня російські спецслужби здійснили масштабну DDoS-атаку на портал War&Sanctions. За оцінками фахівців, атака була спрямована на виведення ресурсу з ладу та блокування доступу до інформації.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Протягом пів години ворог здійснив понад 56 мільйонів запитів — близько 40 тисяч щосекунди. Для атаки задіяли понад 3 700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема, в росії та Китаї.

ГУР зазначило , що завдяки високим стандартам кібербезпеки та професійності команди спроба росіян зірвати роботу порталу виявилася безуспішною. Інфраструктура ресурсу залишилася неушкодженою, витоку даних не зафіксували.

У розвідці підкреслили, що подібні скоординовані атаки підтверджують ефективність War&Sanctions як інструменту інформаційного опору російській агресії.