Українська розвідка визнала роботу своїх агентів на території росії

Операції, які проводять українські агенти на території росії, складні та потребують серйозної підготовки, адже росіяни добре охороняють свої військові об’єкти

Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та території держави-окупанта працюють українські агенти, які проводять операції з "використанням різних засобів", повідомив у інтерв’ю німецькому виданню Bild заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами операції, які проводять українські агенти на території росії, складні та потребують серйозної підготовки, адже росіяни добре охороняють свої військові об’єкти. Він не уточнює, про які саме операції йдеться.

"Наші цілі – суто військові: об'єкти російських збройних сил, із яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", – повідомив Вадим Скібіцький.

Він додав, що у перші дні повномасштабного вторгнення українська розвідка отримувала оперативні дані про окупантів від місцевих мешканців, фактично, у "режимі реального часу".