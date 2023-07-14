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ПОЛІТИКА

Українська розвідка знає про плани кремля – Буданов

14 липня 2023, 11:34
Українська розвідка знає про плани кремля – Буданов
Фото: LIGA.net
Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення росії ще до того, як торік вибухнула повномасштабна війна.

Українська розвідка має джерела, близькі до президента росії путіна. 

Про це повідомляє в інтерв'ю агентству Reuters глава Головного управління розвідки Міноборони КирилоБуданов.

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення росії ще до того, як торік вибухнула повномасштабна війна. "Хто був правий? Ми", - повідомив глава ГУР.

За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування МВС росії, яке показало, що ватажок групи "Вагнера" Євген Прігожин має підтримку всередині росії.

Буданов також заявив, що Україна зробила висновки з 2014 року, коли москва застала зненацька світ, захопивши український Кримський півострів і розв'язавши війну на сході.

"Інформаційну війну ми повністю програли у 2014 році. А війну, що почалася (у 2022 році) - ми почали тут зовсім інакше. І зараз росіяни програють інформаційну битву", - сказав він.

Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 5 серпня 2020 року, генерал-майор з 3 квітня 2022 року. Він народився 4 січня 1986 року в Києві. Буданов був одним із захисників України на сході країни ще в 2014 році.

війнарозвідкаБуданов

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