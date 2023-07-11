Українська система Delta пройшла тести НАТО

Федоров зазначив, що українську Delta успішно протестували з 15 системами з 10 держав, включно з 3 системами, що розроблені безпосередньо НАТО.

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла тести НАТО, зокрема й щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він повідомив, що в червні у Польщі пройшли щорічні навчання Альянсу CWIX зі взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем з системами та протоколами НАТО.

Федоров зазначив, що українську Delta успішно протестували з 15 системами з 10 держав, включно з 3 системами, що розроблені безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими, і наша система вкотре підтвердила свої унікальні можливості.

Також було протестували чотири протоколи обміну даними, за якими працює більшість сучасного озброєння, що отримує Україна від західних союзників. Всі ці зразки новітньої техніки можуть бути інтегровані з Delta та застосовуватися ще ефективніше.

При цьому головний протокол, який протестували цього року, - це Link 16. Він дає можливість отримувати дані в Delta з літаків F-16, які так необхідні Україні.

Федоров зазначив, що це потужний крок, адже завдяки Delta військові в онлайн-режимі бачать поле бою з розташуванням сил противника.

Він додав, що це єдина платформа в Україні, де підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, дронів, новітньої техніки, стаціонарних камер, радарів, чат-ботів тощо. Всі ці дані дозволяють якісно планувати військові операції та ефективно нищити росіян.

"Мати національну військову систему, здатну працювати за сучасними стандартами, так само важливо, як мати бойових пілотів, здатних швидко опанувати винищувачів нового покоління. Це реальні досягнення, якими Україна має відверто пишатися і може сміливо демонструвати партнерам у НАТО", - зазначив міністр.

Зазначимо, що Delta - це система збору, обробки та відображення даних про сили противника, координації Сил оборони та забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами Альянсу. Її створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України.

Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує дані про ворога з різних сенсорів та джерел, зокрема розвідданих. Вони зʼявляються на цифровій мапі, не потребують додаткових налаштувань та можуть працювати на будь-якому пристрої.

Систему використовують для планування операцій та бойових завдань, координації з іншими підрозділами, захищеного обміну даними про розташування сил противника. У Delta також інтегровані чат-боти, як "єВорог" та STOP russian War.