Українська та американська команди відновили роботу – Зеленський

Глава держави має надію, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч з США.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що команди України та США відновили роботу з метою досягнення миру у війні, яку росія веде проти України. Як повідомляє пресслужба глави держави.

Про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, Україна прагне миру з найпершої секунди війни.