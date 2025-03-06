Українська та американська команди відновили роботу – Зеленський
06 березня 2025, 19:35
Глава держави має надію, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч з США.
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що команди України та США відновили роботу з метою досягнення миру у війні, яку росія веде проти України. Як повідомляє пресслужба глави держави.
Про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у Брюсселі.
"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - наголосив Зеленський.
Як підкреслив президент, Україна прагне миру з найпершої секунди війни.
"І ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це росія", - відзначив Зеленський.
Зокрема, як сказав президент, Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але й також пропонує, якими мають бути ці кроки. Зеленський сказав:
"І я прошу вас підтримати нас у цьому - підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру".