ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїнська тенісистка для виконання однієї із вправ використовує шоколадну пасту та пакетик із солодощами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Світоліна на карантині проводить кумедні тренування
Еліна Світоліна. Фото: Фокус
Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить на карантині кумедні тренування з використанням незвичного інвентарю, повідомляє ZIK.
Відео одного із таких тренувань спортсменка опублікувала на у своєму Instagram.
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09 04 2020 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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