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Українська тенісистка Світоліна на карантині проводить кумедні тренування

Українська тенісистка для виконання однієї із вправ використовує шоколадну пасту та пакетик із солодощами.
Українська тенісистка Світоліна на карантині проводить кумедні тренування Еліна Світоліна. Фото: Фокус

Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить на карантині кумедні тренування з використанням незвичного інвентарю, повідомляє ZIK

Відео одного із таких тренувань спортсменка опублікувала на у своєму Instagram

 

 

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09 04 2020 16:59
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