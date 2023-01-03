Українська "ялинка незламності" увійшла до ТОП-10 найкрасивіших у світі за версією BBC
Головна ялинка України на Софіївській площі, "ялинка незламності", посіла п'яту сходинку у рейтингу найгарніших різдвяних ялинок різних міст світу, який оприлюднила британська телерадіомовна корпорація BBC.
У переліку BBC представлені новорічні дерева із 10 країн світу. На першому місці опинилась ялинка Вільнюса. За нею — ялинка з Гонконга. На третьому і четвертому місцях різдвяні символи Стокгольма та Каракаса. На п'ятій позиції — ялинка з Києва.
"Ялинка незламності" має 12 метрів, вона прикрашена синіми і жовтими кулями та білими голубами, а зверху - герб України.
"Різдвяна ялинка може бути традиційною частиною свят, але в усьому світі може бути величезна різноманітність прикрас і стилів. Ось декілька яскравих моментів різдвяної ялинки 2022 року", – йдеться на сторінці BBC News.
Загалом місця у рейтингу розподілили таким чином:
Вільнюс, Литва;
Гонконг, Китай;
Стокгольм, Швеція;
Каракас, Венесуела;
Київ, Україна;
Нью-Йорк, США;
Прага, Чехія;
Мілан, Італія;
Лондон, Велика Британія;
Варшава, Польща