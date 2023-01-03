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Українська "ялинка незламності" увійшла до ТОП-10 найкрасивіших у світі за версією BBC

03 січня 2023, 09:28
Українська
ялинка Київ
"ялинка незламності" посіла п'яту сходинку у рейтингу найгарніших різдвяних ялинок різних міст світу

Головна ялинка України на Софіївській площі, "ялинка незламності",  посіла п'яту сходинку у рейтингу найгарніших різдвяних ялинок різних міст світу, який оприлюднила британська телерадіомовна корпорація BBC.

У переліку BBC представлені новорічні дерева із 10 країн світу. На першому місці опинилась ялинка Вільнюса. За нею — ялинка з Гонконга. На третьому і четвертому місцях різдвяні символи Стокгольма та Каракаса. На п'ятій позиції — ялинка з Києва.

"Ялинка незламності" має 12 метрів, вона прикрашена синіми і жовтими кулями та білими голубами, а зверху -  герб України.

"Різдвяна ялинка може бути традиційною частиною свят, але в усьому світі може бути величезна різноманітність прикрас і стилів. Ось декілька яскравих моментів різдвяної ялинки 2022 року", – йдеться на сторінці BBC News.

Загалом місця у рейтингу розподілили таким чином:

Вільнюс, Литва;

Гонконг, Китай;

Стокгольм, Швеція;

Каракас, Венесуела;

Київ, Україна;

Нью-Йорк, США;

Прага, Чехія;

Мілан, Італія;

Лондон, Велика Британія;

Варшава, Польща


війнаНовий рікУкраїнаялинка

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