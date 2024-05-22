Українські артилеристи нарешті отримали снаряди, щоб зупинити росіян під Харковом – Reuters

Українські військовослужбовці з гаубиці в Харківській області поблизу російського кордону цілодобово працюють, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримали снаряди для цього.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Захисники України місяцями страждали від нестачі артилерійських снарядів та іншого озброєння, оскільки Конгрес США призупинив надання військової допомоги на мільярди доларів.

Як стверджували законодавці у Вашингтоні, російські війська використовували свою перевагу на лінії фронту, просуваючись вперед на східному фронті.

Після того, як минулого місяця Конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися.

Ті, хто перебуває в північних районах Харківської області, кажуть, що бої більш інтенсивні, ніж під час їхнього попереднього завдання в Бахмуті, місті на сході України, захопленому рф минулого року і перетвореному на руїни в результаті багатомісячних боїв.

"Це 24/7, їхня піхота продовжує прибувати, ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося. Коли це можливо, ми їх знищуємо", - сказав навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Павло.

"Раніше ми стояли в районі Бахмута, зараз нас перевели сюди. Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів. А тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати", - кажуть військові.

російські війська просунулися через кордон на початку цього місяця і кажуть, що захопили близько десятка сіл.

Місто Вовчанськ, розташоване за 5 км від кордону, залишається центральним пунктом вторгнення. Українські війська контролюють близько 60% міста і ведуть бої від будинку до будинку, відбиваючи російські атаки.

Офіцери переглядають зйомки з безпілотників Вовчанська, де над різними районами міста здіймається дим, щоб оцінити ситуацію внизу. Перевіряють монітори, роблять розрахунки.

Двоє бійців отримують завдання добре замаскувати гаубицю - гілками дерев.

Віталій впевнений, що снаряди не припиняться, адже всі розуміють, як важливо тримати оборону.

"Так, ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога", - каже він і додав, що якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщини.