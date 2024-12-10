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ПОЛІТИКА

Українські артилеристи встановили рекорд стрільби польовою артилерією

10 грудня 2024, 21:59
Українські артилеристи встановили рекорд стрільби польовою артилерією
Фото: Генштаб ЗСУ
Defense Express зазначає, що досягнення дальності стрільби у 70 км зі стандартної 155-мм гармати є рекордним показником.

Українські артилеристи встановили світовий рекорд із дальності стрільби звичайної польової артилерії, вразивши ціль на відстані у 70 км із САУ Krab.

Про це повідомляє Defense Express.

У матеріалі Defence24, присвяченому інтеграції Krab із високоточним керованим снарядом Vulcano GLR, зазначається, що українські артилеристи вразили ціль на відстані 70 км. Це, на думку експертів, може свідчити про те, що польські САУ, які перебувають на озброєнні України, вже оснащені снарядами Vulcano GLR.

При цьому немає уточнення про те, наскільки результативною була стрільба на 70 км, а також — коли і де стався цей епізод.

Defense Express зазначає, що досягнення дальності стрільби у 70 км зі стандартної 155-мм гармати є рекордним показником. Особливо, якщо враховувати реальні бойові операції, а не тестові стрільби на полігонах.

Самохідні гаубиці AHS Krab виробляє польська компанія Huta Stalowa Wola з 2008 року.

Гаубиця являє собою 155 мм нарізну гармату на базі шасі південнокорейської САУ K9 Thunder. Башта гармати виготовлена нашта на базі британської САУ AS-90.

Довжина AHS Krab — 12 м, ширина — 3,6 м, висота — 3 м, вага — 48 т. Екіпаж складається з пʼяти осіб.

Довжина ствола гармати — 52 калібра, вона може стріляти чергами з трьох пострілів протягом 10 секунд або вести інтенсивний вогонь по два постріли за хвилину. Максимальна скорострільність — до шість пострілів за хвилину. Боєзапас гармати — 40 снарядів.

війнаЗСУартилерійські снаряди

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