Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Українські атаки змушують росію передислокувати Чорноморський флот – Politico

07 жовтня 2023, 14:39
Українські атаки змушують росію передислокувати Чорноморський флот – Politico
Фото: radiosvoboda.org
Києву вдалося частково відновити морський експорт зерна, але все ще існують побоювання, що росія втручатиметься в роботу цивільних суден.

Україна настільки сильно вдарила по російському Чорноморському флоту, що москва передислокувала його частину з Криму, що дозволило Києву знову відкрити свої порти для зернових суден, попри погрози росії про блокаду.

Про це пише Politico.

"На сьогодні росія розпорошує свій флот, побоюючись нових нападів на кораблі. Деякі підрозділи передислоковуються до порту Новоросійська. Вони намагаються не відвідувати Севастополь так часто, тому що більше не відчувають себе там у безпеці", - сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Politico.

За останні тижні Україна здійснила низку ретельно спланованих атак на флот рф і частини його критично важливої інфраструктури: знищила ключові системи протиповітряної оборони, висадила в Криму десант і штурмувала базу флоту в Севастополі, в результаті чого було серйозно пошкоджено підводний човен і ракетоносець, а також виведено з ладу сухий док флоту.

Переломним моментом став ракетний обстріл штабу флоту рф у центрі Севастополя.

Українські сили також контролюють бурові установки в Чорному морі та острів Зміїний.

Це зробило військово-морські операції в західній частині Чорного моря небезпечними для росії, дозволивши суднам із зерном заходити в українські порти зі значно меншим страхом російської блокади.

"Зараз кораблі та катери Чорноморського флоту російської федерації фактично не ходять у напрямку територіального моря України. Час від часу вони з'являються біля берегів Криму, але не ближче. Вони не наважуються виходити за межі півострова Тарханкут", - заявила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, маючи на увазі точку, яка позначає крайній західний вихід Криму в Чорне море.

За словами Гуменюк, російські військові кораблі були відкинуті щонайменше на 100 морських миль від узбережжя, контрольованого Україною.

Це дозволило Києву відновити експорт зерна з трьох чорноморських портів, відкривши маршрут, який кремль намагався заблокувати після виходу із зернової угоди, укладеної під егідою ООН.

Попри те, що російських військових кораблів стало менше, літаки рф усе ще літають над морем. російські війська часто атакують острів Зміїний, а також міста і селища на чорноморському узбережжі України за допомогою безпілотників.

Існує також небезпека, що росія може встановити міни для блокування морських шляхів, попереджала британська розвідка.

Але наразі ситуація у Чорному морі є величезним конфузом для кремля, оскільки його хвалені військово-морські сили принижені країною, яка фактично не має власного військово-морського флоту.

війнаатакиЧорноморський флот

Останні матеріали

Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється