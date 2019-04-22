Українські АЗС підвищили ціну на дизпаливо вперше за п'ять місяців
Це перше підвищення роздрібних цін за останні п'ять місяців, повідомили enkorr у "Консалтинговій групі А-95".
З 19 по 22 квітня ОККО і WOG підняли ціну ДП з 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Востаннє вартість дизпалива в цих мережах зростала в листопаді 2018 року, а на рівні 29,99 грн/л ціни були від січня 2019 року.
Також на 50 копійок зросла вартість бензинів у цих мережах: А-92 з 29,99 до 30,49 грн/л, А-95 - з 30,99 до 31,49 грн/л.
Зростання цін зафіксовано й у інших мережах: столична KLO підвищила ціну ДТ на 50 коп./л, бензину на 40-50 коп./л, на 35 коп./л зросла ціна в мережі Glusco, на 20-50 коп./л на "БРСМ-Нафта", на 40 коп./л у мережі UPG.
Середня роздрібна ціна ДП підвищилася на 14 коп./л до 28,51 грн/л. бензинів - на 17-23 коп./л.
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