Українські АЗС підвищили ціну на дизпаливо вперше за п'ять місяців

Великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного палива на 50 копійок за літр.

Це перше підвищення роздрібних цін за останні п'ять місяців, повідомили enkorr у "Консалтинговій групі А-95".

З 19 по 22 квітня ОККО і WOG підняли ціну ДП з 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Востаннє вартість дизпалива в цих мережах зростала в листопаді 2018 року, а на рівні 29,99 грн/л ціни були від січня 2019 року.

Також на 50 копійок зросла вартість бензинів у цих мережах: А-92 з 29,99 до 30,49 грн/л, А-95 - з 30,99 до 31,49 грн/л.

Зростання цін зафіксовано й у інших мережах: столична KLO підвищила ціну ДТ на 50 коп./л, бензину на 40-50 коп./л, на 35 коп./л зросла ціна в мережі Glusco, на 20-50 коп./л на "БРСМ-Нафта", на 40 коп./л у мережі UPG.

Середня роздрібна ціна ДП підвищилася на 14 коп./л до 28,51 грн/л. бензинів - на 17-23 коп./л.