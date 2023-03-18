Українські банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією
Банки в Україні перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією, аби сприятиме підвищенню прозорості.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", - додали в Нацбанку.
Зазначається також, що Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", - кажуть в НБУ.