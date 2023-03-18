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Українські банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією

18 березня 2023, 12:37
Українські банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією
Фото: Укрінформ
Національний банк зобов’язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із росією.

Банки в Україні перевірятимуть клієнтів на зв'язки з росією, аби сприятиме підвищенню прозорості.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", - додали в Нацбанку.

Зазначається також, що Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. 

 

"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", - кажуть в НБУ.

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