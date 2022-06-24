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Українські баскетболісти зіграють контрольний матч зі Словаччиною

У суботу, 25 червня, зібрна України зіграє проти господарів майданчика
Чоловіча збірна України з баскетболу 24 червня проведе перший контрольний матч в португальському місті Віана-ду-Каштелу.
Українські баскетболісти зіграють контрольний матч зі Словаччиною Фото: з вільних джерел

Команда Айнарса Багатскіса протистоятиме команді Словаччини. Зустріч розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Буде два товаристських матчі у Португалії. У суботу, 25 червня, зібрна України зіграє проти господарів майданчика.

Опісля матчів у Португалії, збірна України з баскетболу повернеться до Риги, де 1 липня проведе першу гру кваліфікації чемпіонату світу проти Грузії.

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24 06 2022 12:13
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