Українські баскетболісти зіграють контрольний матч зі Словаччиною У суботу, 25 червня, зібрна України зіграє проти господарів майданчика

Чоловіча збірна України з баскетболу 24 червня проведе перший контрольний матч в португальському місті Віана-ду-Каштелу.

Фото: з вільних джерел

Команда Айнарса Багатскіса протистоятиме команді Словаччини. Зустріч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Буде два товаристських матчі у Португалії. У суботу, 25 червня, зібрна України зіграє проти господарів майданчика. Опісля матчів у Португалії, збірна України з баскетболу повернеться до Риги, де 1 липня проведе першу гру кваліфікації чемпіонату світу проти Грузії.

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