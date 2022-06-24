СПОРТ НОВИНИЧоловіча збірна України з баскетболу 24 червня проведе перший контрольний матч в португальському місті Віана-ду-Каштелу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські баскетболісти зіграють контрольний матч зі Словаччиною
У суботу, 25 червня, зібрна України зіграє проти господарів майданчика
Фото: з вільних джерел
Команда Айнарса Багатскіса протистоятиме команді Словаччини. Зустріч розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Буде два товаристських матчі у Португалії. У суботу, 25 червня, зібрна України зіграє проти господарів майданчика.
Опісля матчів у Португалії, збірна України з баскетболу повернеться до Риги, де 1 липня проведе першу гру кваліфікації чемпіонату світу проти Грузії.
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