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Українські безпілотники тиснуть на російську ППО – ISW

17 липня 2024, 08:33
Українські безпілотники тиснуть на російську ППО – ISW
Фото: www.ekathimerini.com
Аналітики зазначають, що росіянам, очевидно, не вистачає систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході країни.
російські губернатори публічно визнали, що регіони не можуть покладатися на російську ППО, а повинні самі протидіяти українським безпілотникам.
 
Про це йдеться у звіті аналітиків Інститут вивчення війни (ISW).
 
Атаки українських безпілотників у глибині росії продовжують тиснути на російську систему ППО та змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їхню думку, об'єктів. 
 
Супутникові знімки від 6 травня свідчать про те, що щонайменше сім зенітно-ракетних комплексів середньої дальності "Панцир-1" захищають резиденцію правителя росії путіна у Валдаї.
 
Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони росії Руслан Пухов, заявив 16 липня, що таке "осередкове" покриття ППО не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і завдавати ударів з неприкритих напрямків. 
 
Аналітики зазначають, що росіянам, очевидно, не вистачає систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході країни. Пухов закликав російських військових запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів у росії від українських безпілотників і попередив, що українські безпілотники, ймовірно, будуть проникати в глиб рф. 
 
На тлі проблем з ППО, окупанти почали формувати мобільні вогневі групи, які Україна успішно розгорнула для захисту від ударів російських безпілотників "Шахед-136/131". Втім, рф досі не розгорнула ці групи в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих об'єктів на заході. 
 
"Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня і повинні забезпечити власні можливості протидії безпілотникам", - пише ISW.
 
Пухов запропонував, щоб російські військові розгорнули парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників. Втім, ці зусилля ускладнить низький рівень виробництва легких літаків у росії.

 

безпілотникиППОвійна в Україніросія окупанти

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