Україна вже застосовує модифіковані цивільні спортивні літаки для виконання бойових місій.

У ніч на четвер або пізно ввечері середи безпілотники 14-го окремого полку України атакували насосну станцію нафтопроводу "Дружба" поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Ймовірно, атаку здійснив новий український безпілотник.

Про це пише Forbes.

"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, що відіграє ключову роль у нафтовій промисловості росії. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку зафіксували супутники NASA. "Судячи з вогню, удар був точним", – відзначив естонський аналітик WarTranslated.

Протягом останніх двох років українські сили регулярно атакували російські нафтові об'єкти, використовуючи безпілотники-камікадзе, які вибухали при зіткненні з ціллю. Однак цього разу, за даними українського телеграм-каналу "Николаевский Ванек", дрони не просто врізалися у станцію, а "розбомбили Брянську республіку".

Україна вже застосовує модифіковані цивільні спортивні літаки для виконання бойових місій. Наприклад, Aeroprakt A-22 може нести 100-кілограмову бомбу. Досі ці дрони використовувалися в атаках як ударні апарати, але ситуація змінюється.

Здатність скидати бомби дає безпілотникам суттєву перевагу. Наприклад, якщо A-22, завантажений вибухівкою, може подолати лише 640 км у зворотному напрямку, то при виконанні місії в один кінець його дальність зростає до 1300 км. Саме такі відстані охоплюють українські атаки на нафтові об'єкти росії.

Ціль у Брянській області розташовувалася всього за 40 км від кордону з Україною, тому витривалість безпілотників не була ключовим фактором. Дрони могли скинути бомби та повернутися на базу.

Втім, складність дистанційної посадки залишається великою проблемою. Ймовірно, оператори вирішили не ризикувати й застосували тактику подвійного удару: спершу скинули бомби, а потім направили безпілотники на повторний проліт для удару об'єктом.

Якщо українські військові зможуть налагодити безпечне повернення дронів після виконання місії, ці апарати стануть багаторазовою зброєю. Це дозволить використовувати їх для атаки кількох цілей, що значно підвищить ефективність ударів по російській нафтовій інфраструктурі.