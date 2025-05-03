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Українські бійці візьмуть участь у британській військовій процесії

03 травня 2025, 11:45
Українські бійці візьмуть участь у британській військовій процесії
Захід відбудеться у понеділок.

Українські військовослужбовці будуть залучені до процесії британської армії, яка відбудеться у понеділок, і стане одним із перших заходів, запланованих на Туманному Альбіоні на честь 80-ліття завершення Другої світової війни у Європі.

Про це повідомляє Reuters.

В Лондоні участь воїнів Збройних Сил України вважають "символом глобальної підтримки їхньої тривалої боротьби за свободу". За словами міністра оборони Сполученого Королівства Джона Гілі, "личить, щоб ті, хто ведуть битву на фронті свободи посеред найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, були представлені серед інших націй". 
 
Військова процесія передбачатиме проходження маршем воїнів усіх держав, які входять до Британської Співдружності. Очікується, що армію Його Величності представлятимуть 1000 солдатів.  

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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