Українські біженці можуть втратити правовий статус у ЄС після оголошення перемир’я

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що вже розробило варіанти дій, але саме наступний уряд має вирішити, які саме пропозиції будуть висунуті з цього питання

Мільйони українських біженців можуть втратити свій правовий статус у ЄС після припинення бойових дій в Україні, оскільки наразі країни Євросоюзу не мають чіткого плану щодо тимчасового захисту утікачів від війни після досягнення перемир’я.

Про це йдеться у матеріалі Euractiv

Більше того, сценарій може змінитися за одну ніч – і приймаючі країни будуть змушені вирішувати, чи згортати захист, чи наполягати на інтеграції, чи підштовхувати біженців до повернення додому.