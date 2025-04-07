Українські біженці можуть втратити правовий статус у ЄС після оголошення перемир’я
07 квітня 2025, 12:35
Фото: з вільного доступу
Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що вже розробило варіанти дій, але саме наступний уряд має вирішити, які саме пропозиції будуть висунуті з цього питання
Мільйони українських біженців можуть втратити свій правовий статус у ЄС після припинення бойових дій в Україні, оскільки наразі країни Євросоюзу не мають чіткого плану щодо тимчасового захисту утікачів від війни після досягнення перемир’я.
Про це йдеться у матеріалі Euractiv
Більше того, сценарій може змінитися за одну ніч – і приймаючі країни будуть змушені вирішувати, чи згортати захист, чи наполягати на інтеграції, чи підштовхувати біженців до повернення додому.
Єврокомісія заявила, що вже почала розглядати наступні кроки, зокрема, щодо можливого продовження чи непродовження тимчасового захисту, допомоги людям в отриманні національного статусу для роботи, навчання або возз'єднання сім'ї, а також підтримки тих, хто вирішив повернутися в Україну.
Чеський міністр внутрішніх справ Віт Ракушан підтвердив, що Чехія, разом з Німеччиною та Єврокомісією, бере активну участь у формуванні спільної відповіді під час польського головування в Євросоюзі.
Водночас він додав, що "конкретні умови ще належить обговорити".
За даними Euractiv, Рада ЄС планує розглянути це питання на наступному засіданні міністрів внутрішніх справ у червні.
Речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Хана Мала наголосила, що будь-яке рішення про припинення тимчасового захисту потребуватиме згоди всіх країн-членів ЄС. Вона також додала, що очікується, що ЄС досягне спільної позиції у першій половині цього року.