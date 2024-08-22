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Українські біженці опинилися на вулиці після обмеження допомоги уряду Угорщини

22 серпня 2024, 20:20
Українські біженці опинилися на вулиці після обмеження допомоги уряду Угорщини
Фото: Getty Images
Більше сотні українців із Закарпаття залишилися без даху над головою.

Закарпатських біженців почали виселяти із притулків після постанови влади Угорщини, яка обмежує надання допомоги громадянам України. 

Про це повідомила угорська служба Радіо Свобода

Більше сотні біженців з України виселили вранці 21 серпня у місті Коч, який на півночі Угорщини. Переважно це закарпатські роми, які проживали в приватному притулку, субсидованому державою і частина з них ночувала на вулиці. 

Постанова загрожує всім громадянам України, які мешкали у субсидованому Угорщиною житлі для біженців, але приїхали туди з регіонів України, які безпосередньо не потерпають від бойових дій та обстрілів.

Вчора, 21 серпня, ми писали, що Угорщина припиняє підтримку деяких українських біженців.

 

війна в УкраїніУгорщинабіженці

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