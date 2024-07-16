Українські біженці у Великій Британії ризикують стати бездомними – The Guardian

Шукачі притулку стикаються з недосконалості схем розміщення.

Тисячі українських біженців опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії.

Про це пише The Guardian.

Організація "Червоний Хрест" повідомила, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурі захисту та відсутністю навчання і продовження підтримки з боку людей, які їх приймають.

Від початку дії програми Homes for Ukraine у 2022 понад 9 000 із приблизно 20 000 родин, розміщених у Великій Британії, опинилися під загрозою стати бездомними. Часто це відбувається через розрив відносин із родинами, які приймать біженців, та складнощами з доступом до ринку приватного житла.

Українці у чотири рази частіше, ніж загальне населення, стикаються з бездомністю в Великій Британії.

Британський Червоний Хрест у звіті "У пошуках безпечного дому" навів найтривожніші випадки, з якими зіткнулися біженці з України:

- українці довелося подавати заявки до всіх 65 житлових асоціацій в Глазго, перш ніж знайти житло

- одну біженку власники будинку вигнали з дому опівночі, тож вона спала на пляжі

- біженці в Інтернеті запропонували житло, яке насправді було організовано для сексуальної експлуатації

- біженка протягом двох років жила в шести різних місцях, а коли не змогла знайти нову оселю, повернулася до України. Вона знову була змушена тікати до Великої Британії після загострення війни

- родичам трьох поколінь доводиться спати на одному ліжку