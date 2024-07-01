Українські БПЛА атакували військову частину в Тверській області

Вчора була атакована двома безпілотниками вч 54169 в місті Торопєц в рф.

Влада регіону і Міноборони рф про цей інцидент замовчали.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Обидва дрони вибухнули на території частини. росіяни заявляють, що постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що цю ж військову частину беспілотник уже атакував в ніч на 5 травня.

Тоді дрон теж впав на території військових частин, в результаті чого виникла пожежа.

Попередня атака на цю ж військову частину була в травні.