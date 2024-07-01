Українські БПЛА атакували військову частину в Тверській області
01 липня 2024, 10:02
image: afp
Вчора була атакована двома безпілотниками вч 54169 в місті Торопєц в рф.
Влада регіону і Міноборони рф про цей інцидент замовчали.
Про це пише Telegram-канал Astra.
Обидва дрони вибухнули на території частини. росіяни заявляють, що постраждалих немає.
Раніше повідомлялось, що цю ж військову частину беспілотник уже атакував в ніч на 5 травня.
Тоді дрон теж впав на території військових частин, в результаті чого виникла пожежа.
Попередня атака на цю ж військову частину була в травні.