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ПОЛІТИКА

Українські БпЛА завдали понад 7000 ударів по росії – CNN

16 жовтня 2024, 16:40
Українські БпЛА завдали понад 7000 ударів по росії – CNN
Фото: smnews.com.ua
Журналісти розповіли про атаку Сил оборони на склад з іранськими ракетами у селищі Котлубань.

Україна у 2024 році здійснила понад 7000 ударів за допомогою БпЛА по росії, а саме по військових об'єктах агресора, складах боєприпасів, об'єктах інфраструктури та НПЗ.

Про це повідомляє CNN.

Найбільш дальня атака Сил оборони — за 1700 км від кордону нашої країни. 

Командир підрозділу безпілотників дальнього радіуса ГУР МО Серж зауважив журналістам, що особисто контролював понад 500 ударів по рф за весь час повномасштабного вторгнення. 

У CNN розповіли, що провели з українськими військовими два дні, зокрема ніч 29 вересня — час запуску по росії 100 дронів. Тоді захисники поцілили по військовому арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області, а саме по потягу, якраз завантаженому нещодавно доставленими іранськими ракетами.

"Ми постійно змушуємо ворога думати про те, що вони зробили в лютому 2022 року. Вони мають усвідомити, що ми стаємо сильнішими з кожним днем ​​і ми наближаємо нашу перемогу та їхню поразку", — сказав Серж, коли українські дрони вже прямували до Котлубані. 

У ЗМІ розповіли, що побачили фото арсеналу після атаки, на них було видно "численні об'єкти, розкидані навколо будівлі, а також сильні пошкодження самої будівлі". Окрім того, українські розвідники поділилися власним відео, автентичність якого змогли підтвердити журналісти, на якому було зафіксовано 11 потужних вибухів на території складу якраз між 02:22 і 03:18 ночі. 

"Місія зі знищення поставлених Іраном ракет була повним успіхом, наполягають українці", — коментують журналісти, додаючи, що такі атаки — все більш помітна частина війни.

У CNN додали, що повітряна війна сьогодні набирає обертів. Основний розквіт відбувається саме в галузі БпЛА, але ворожій ППО вдається відбивати велику кількість повітряних цілей ЗСУ. 

війнаЗСУБПЛАудари по рф

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