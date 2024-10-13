Українські БПЛА-"вампіри" ночами переслідують і підривають російські танки – Forbes
13 жовтня 2024, 12:51
Безпілотники посіяли хаос серед російських військ, які звикли вважати темряву захистом.
Українські безпілотники тепер здатні вночі вражати не тільки нерухому російську техніку, а й підривати рухомі цілі.
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
Минулого тижня український безпілотник із групи Nemesis вночі знищив російський танк-черепаху під час руху, продемонструвавши "найвищий рівень майстерності".
Як нагадує аналітик, на початку війни більшість безпілотників були оснащені камерами лише для денного освітлення і були неефективні вночі. Однак наприкінці минулого року українці почали розгортати так звані безпілотники-"вампіри", оснащені інфрачервоними камерами. Скидаючи десятки гранат, підриваючи припарковані автомобілі та руйнуючи укріплення, ці безпілотники посіяли хаос серед російських військ, які звикли вважати темряву захистом.
"Багато з ранніх рейдів безпілотників-вампірів були спрямовані на стаціонарні цілі. Але в міру того, як українські оператори ставали все більш досвідченими, вони почали атакувати і рухомі цілі", - пише Акс.
При цьому аналітик зазначає, що на відміну від FPV-безпілотників із бортовим штучним інтелектом, який допомагає спрямовувати їх на людиноподібні цілі в останні миті польоту, дрони-вампіри бомбардують ціль згори, тож ШІ для наведення на ціль тут менш корисний. Тому, коли дрон-вампір переслідує рухому ціль, майстерність оператора, як і раніше, відіграє важливу роль.
Як підсумовує Акс, хоча, найімовірніше, багато нічних ударів дронів по рухомих цілях закінчуються невдачею, "те, що хоч один із нічних рейдів виявляється успішним, вражає".