Українські БПЛА-"вампіри" ночами переслідують і підривають російські танки – Forbes

Безпілотники посіяли хаос серед російських військ, які звикли вважати темряву захистом.

Українські безпілотники тепер здатні вночі вражати не тільки нерухому російську техніку, а й підривати рухомі цілі.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Минулого тижня український безпілотник із групи Nemesis вночі знищив російський танк-черепаху під час руху, продемонструвавши "найвищий рівень майстерності".

Як нагадує аналітик, на початку війни більшість безпілотників були оснащені камерами лише для денного освітлення і були неефективні вночі. Однак наприкінці минулого року українці почали розгортати так звані безпілотники-"вампіри", оснащені інфрачервоними камерами. Скидаючи десятки гранат, підриваючи припарковані автомобілі та руйнуючи укріплення, ці безпілотники посіяли хаос серед російських військ, які звикли вважати темряву захистом.

"Багато з ранніх рейдів безпілотників-вампірів були спрямовані на стаціонарні цілі. Але в міру того, як українські оператори ставали все більш досвідченими, вони почали атакувати і рухомі цілі", - пише Акс.