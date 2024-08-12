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ПОЛІТИКА

Українські дії у Курській області обмежують можливості російських військ – ISW

12 серпня 2024, 08:58
Українські дії у Курській області обмежують можливості російських військ – ISW
До вторгнення у Курську область російська влада сприймала свій держкордон як "сплячий фронт".

Українська операція в Курській області та подальші можливі українські вторгнення змусять кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону, жертвуючи ефективністю військових дій в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

До вторгнення у Курську область російська влада сприймала свій держкордон як "сплячий фронт", що давало їй можливість більшої гнучкості у накопиченні і використанні ресурсів в Україні. Тепер вона змушена буде переглянути своє ставлення, витрачаючи живу силу і техніку для захисту кордону. Це може накласти довгострокові обмеження в оперативному плануванні, з якими росія раніше не стикалася. 

російський диктатор владімір путін не оцінював попередні українські транскордонні операції на території рф як такі, що становлять середньострокові та довгострокові загрози території росі. "Однак нинішнє українське вторгнення створює значні загрози російським військовим операціям в Україні та стабільності режиму путіна і вимагає відповіді", - вважають аналітики ISW.

Погано обладнаних і укомплектованих прикордонних укріплень виявилося недостатньо, щоб запобігти діям ЗСУ, і російське військове командування, ймовірно, дійде висновку про необхідність витрачання більшої кількості ресурсів.

"Цей висновок звужує гнучкість, якою росія користувалася у залученні живої сили та матеріальних засобів для своїх поточних наступальних зусиль в Україні, і російському військовому командуванню доведеться враховувати вимоги до оборони кордону, визначаючи, які ресурси воно може виділити для майбутнього широкомасштабного наступу та оборонних зусиль в Україні", - йдеться у звіті.

війнаЗСУКурськ

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